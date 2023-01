Nach nur zwei Staffeln: Wird "Gossip Girl"-Reboot abgesetzt?

Konnte die Neuauflage von Gossip Girl die großen Fußstapfen ihres Vorgängers etwa nicht füllen? In die Rollen der neuen Schüler der elitären Constance Billard schlüpften 2021 unter anderem Thomas Doherty (27), Whitney Peak und Jordan Alexander. Anders als im Original wurde bereits in der ersten Folge die Identität von Gossip Girl enthüllt. So ganz schien die Neuauflage von "Gossip Girl" die eingefleischten Fans nicht überzeugen zu können – eine dritte Staffel wird es nämlich zunächst nicht geben!

Auf Instagram teilt Serienschöpfer Josh Safran die traurige Nachricht. "Es tut mir im Herzen weh, euch mitteilen zu müssen, dass 'Gossip Girl' nicht weitergeführt wird", erklärt er in einem Statement. Doch es gebe noch Hoffnung! Denn bloß bei dem Video-on-Demand-Dienstleister HBO Max gebe es keine Zukunft für die Serie. "Wir suchen derzeit nach einem neuen Zuhause. Das erweist sich momentan als schwierig. Wenn dies das Ende ist, dann haben wir unser höchstes Hoch erreicht", teilt er den Fans mit.

Sollte die Serie tatsächlich nicht mehr fortgeführt werden, endet somit wohl auch die Hoffnung der Fans auf ein Wiedersehen mit ihren geliebten Charakteren aus dem Original. In der ersten Staffel des Reboots haben bereits Dorota, Eleanor Waldorf sowie Cyrus Rose einen Gastauftritt gehabt. In den neuen Folgen ist auch Michelle Trachtenberg (37) als Georgina zurückgekehrt. Zuletzt verriet sogar Ed Westwick (35) nicht abgeneigt zu sein, wieder in die Rolle von Chuck Bass zu schlüpfen. "Ich würde dazu nicht Nein sagen! Das wäre doch cool!", verriet er der Daily Mail.

Eli Brown und Whitney Peak am Set des "Gossip Girl"-Reboots

Michelle Trachtenberg am "Gossip Girl"-Set

Ed Westwick bei den National Film Awards 2022

