Handgreiflicher Zoff? Verena Kerth streitet Beef mit Marc ab

Das war wohl ein falsches Gerücht! Am Dienstag machten sich einige Fans Sorgen um Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44). Der Grund: Insider hatten behauptet, dass die beiden Verlobten sich nach ihrem Dschungelcamp-Exit in Australien heftig gestritten hätten – angeblich sollen die beiden in ihrem Hotelzimmer sogar handgreiflich geworden sein und einander Verletzungen im Gesicht zugefügt haben. Der Boygroup-Sänger beteuerte bereits, dass es sich dabei bloß um ein Missverständnis handle. Jetzt versicherte auch Verena: Zwischen ihr und Marc gab es keine Handgreiflichkeiten!

Im RTL-Interview direkt nach ihrer Landung in Deutschland betonte die Moderatorin: "Bei uns war ehrlich gesagt gar nichts los." Dann stichelte Verena noch gegen die Insider, die das Gerücht in die Welt gesetzt haben: "Ich frage mich eher, was im Hotel Versace los war – da gibt es ja die besten Autoren. Ich kann dazu nichts sagen, ich finde diese Geschichten sehr interessant..." Was ihre Aussage übrigens untermauerte: In Verenas Gesicht war bei dem Interview nicht die geringste Blessur zu sehen.

Doch wie kam es bloß zu diesem riesigen Missverständnis? Marc erklärte gegenüber Bild, dass die lauten Stimmen, die aus ihrem Hotelzimmer vernommen wurden, von einer Party mit ein paar Dschungelcampern stammten. "Wir haben halt gefeiert und da kann es auch mal lauter werden", rechtfertigte sich Verenas Verlobter. Ein dickes Auge habe der 44-Jährige zwar tatsächlich, aber nicht von einem Streit: "Mein Badezimmer ist übergelaufen. Ich bin mit meinen Badelatschen ausgerutscht und habe mich am Auge verletzt."

AEDT Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

