Happy Birthday! Jessica Biel schwärmt von Justin Timberlake

Jeder Fan weiß: Justin Timberlake (42) und Jessica Biel (40) sind total verrückt nacheinander! Seit 2007 sind der Sänger und die Schauspielerin jetzt schon unzertrennlich. 2012 krönte das Hollywood-Traumpaar seine Liebe mit einer Hochzeit – 2015 und 2020 wurden sie außerdem gemeinsam Eltern. Bis heute sind die beiden total glücklich miteinander und machen auch kein Geheimnis daraus: Anlässlich Justins 42. Geburtstag machte Jessica ihrem Schatz jetzt eine süße Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Kanal verfasste die Beauty diesen rührenden Text: "Alles Gute zum Geburtstag für die Person, die mich jeden Tag aufs Neue herausfordert und inspiriert. Die Person, die mich zum Lachen bringt und mich dazu bringt, etwas zu schaffen und alles zu riskieren. Die Person, die das Gewöhnliche außergewöhnlich macht. Du weißt, wer gemeint ist. Ich liebe dich." Dazu veröffentlichte Jessica zwei gemeinsame Fotos mit Justin: Die beiden genießen hier einen sonnigen Tag auf einem Boot und strahlen überglücklich in die Kamera.

In den Kommentaren finden sich natürlich lauter Glückwünsche an Justin – aber auch an Jessica: "Du hast da echt einen guten Fang gemacht! Ihr seid einfach ein Traumpaar", schwärmte eine Followerin. Eine andere ergänzte: "Wenn ihr nicht so verdammt süß wärt, würde ich euch ein bisschen hassen."

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Jessica Biel

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Jessica Biel

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

