Jason Sudeikis & Olivia Wilde: Erneutes Chaos ums Sorgerecht

Kein Ende in Sicht! Olivia Wilde (38) und Jason Sudeikis (47) sind letzte Woche umarmend gesehen worden, was den Anschein für eine mögliche Versöhnung erwecken ließ. Doch seit ihrer Trennung in 2020 – die eine siebenjährige Verlobung beendete – streiten sie sich normalerweise bitterlich. Nun scheint der Sorgerechtsstreit die nächste Runde erreicht zu haben. Ein Insider gibt jetzt bekannt, wie der Kampf um den Kindesunterhalt weiter gehen soll!

Gegenüber TMZ verriet eine Quelle, dass die Zweifacheltern über den Ort streiten würden, an dem alle Unterhaltsfragen geklärt werden sollen. Letztes Jahr hatte sowohl ein kalifornischer als auch ein New Yorker Richter entschieden, dass Olivias und Jasons Sorgerechtsangelegenheiten in Los Angeles geregelt werden. Nun bat der Anwalt des "Ted Lasso"-Stars, den Termin nach New York zu verlegen, weshalb die Anhörung auf den 15. Februar 2023 vertagt wurde. Die 38-Jährige, die von Kim Kardashians (42) Anwältin Laura Wasser (54) vertreten wird, sei darüber sehr verärgert gewesen und legte Berufung ein.

Dies war jedoch nicht die erste Situation, mit der der 47-Jährige die Schauspielerin überrascht hatte. Im April letzten Jahres wurde Olivia bei einer öffentlichen Veranstaltung von einem Gerichtsvollzieher aufgesucht. Dieser überlieferte ihr vor lauter Publikum juristische Dokumente.

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Olivia Wild auf der CinemaCon 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de