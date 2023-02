"Körperlich nicht in der Lage": Ozzy Osbourne sagt Tour ab!

Ozzy Osbourne (74) hat eine schwere Entscheidung gefällt. Der Sänger hatte in den vergangenen Jahren mit vielen gesundheitlichen Probleme zu kämpfen: 2019 stürzte er zu Hause und musste sich deswegen erst kürzlich einer großen Operation an der Wirbelsäule unterziehen. Eigentlich war der Plan, dass er wieder auf die Bühne zurückkehrt und im Frühjahr dieses Jahres auf große Europa-Tournee geht. Jetzt musste Ozzy seine Tour allerdings schweren Herzens absagen.

Auf Instagram teilte der "Black Sabbath"-Sänger die traurigen Neuigkeiten, dass seine Fans ihn in diesem Jahr nicht auf der Bühne sehen werden. "Ich bin wirklich demütig, dass ihr alle so geduldig an euren Tickets festgehalten habt, aber ich bin jetzt guten Gewissens zu der Erkenntnis gelangt, dass ich körperlich nicht in der Lage bin, die anstehenden Tourdaten in Europa und Großbritannien zu absolvieren, da ich weiß, dass ich die erforderlichen Reisen nicht bewältigen könnte", erklärte er. Nach drei Operationen und einer Stammzellenbehandlung sei er körperlich noch immer schwach.

Dass er nun erst mal nicht mehr auftreten kann, nimmt Ozzy sehr mit. Dennoch will er sein Rockstarleben nicht vollends aufgeben: "Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass meine Tourneetage auf diese Weise enden würden. Mein Team arbeitet derzeit an Ideen, wo ich auftreten kann, ohne von Stadt zu Stadt und von Land zu Land zu reisen", betonte er.

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

