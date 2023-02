Lisa Maries Geburtstag: Priscilla Presley teilt Statement

Priscilla Presley versucht, für ihre Familie bestmöglich weiterzumachen. Am 12. Januar musste sich die Ex-Frau von Elvis (✝42) von ihrer einzigen gemeinsamen Tochter Lisa Marie (✝54) verabschieden. Sie starb nach einem zweifachen Herzversagen im Krankenhaus. Am Mittwoch wäre die Verstorbene 55 Jahre alt geworden – ein besonders schwerer Tag für ihre Mutter. Trotzdem gibts Priscilla alles, um für ihre restlichen Familienmitglieder da zu sein.

"Heute wäre Lisas 55. Geburtstag gewesen. Mein Wunsch ist es, meine drei Enkelkinder zu beschützen und unsere Familie zusammenzuhalten", erklärte sie in einem Statement gegenüber Page Six. Vom ersten Moment an habe Priscilla Lisa Marie so wie deren Halbbruder Navarone Garibaldi (35) mit vollem Herzen beschützt und bestmöglich durchs Leben geführt. "Unsere Herzen sind gebrochen, und ich muss lernen, ohne meine einzige Tochter zu leben", zeigte sie sich sichtlich emotional.

Abschließend bedankte sich die 77-Jährige noch für die riesige Anteilnahme an Lisa Maries Tod rund um den Globus. "Wir lieben euch wirklich alle, und wir spüren eure Gebete. Vielen Dank, dass ihr euch so sehr um unsere Familie kümmert", führte sie aus.

PictureLux Elvis und Priscilla Presley mit Baby Lisa Marie, 1968

Getty Images Priscilla Presley bei der Beerdigung ihrer Tochter Lisa Marie

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

