Nach "Bauer sucht Frau"-Flop: Ex-Hofdame Mandy ist verliebt!

Mandy hat offenbar doch noch ihr Glück gefunden! Die Bürokauffrau hatte gehofft, bei Bauer sucht Frau das Herz von Michael zu erobern. Sie setzte sich zwar gegen ihre Konkurrentin Christine durch und knutschte sogar wild mit dem Hobby-Bauer herum – für die große Liebe hat es am Ende aber nicht gereicht. In der Wiedersehenssendung des Dating-Formats erklärte sie, dass der Kontakt nach der Hofwoche abgebrochen sei. Nun hat Mandy einen neuen Mann an ihrer Seite!

Auf Instagram veröffentlichte die Brünette ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie ihrem Mister Right einen Kuss gibt. Die beiden verbindet offenbar die Leidenschaft zum Fahrradfahren: Beide tragen Helme und haben scheinbar gemeinsam eine kleine Tour gemacht. Mit weiteren Details hielt sie sich zurück. In den vergangenen Wochen hatte Mandy aber immer wieder betont, wie glücklich sie aktuell ist und damit wohl einen Hinweis auf ihren neuen Beziehungsstatus gegeben.

Neben Mandy freuen sich auch ein paar andere Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidaten über ihr Liebesglück. Der Erlebnisbauernhofbetreiber Herbert aus Ungarn, die ehemalige Hofdame Nadine (37), der Ex-Bewerber Aron sowie ihre einstige Konkurrentin Christine versahen ihren Post mit einem Like. Ihre Follower wünschten ihr zudem "alles Gute" und "ganz viel Glück".

Instagram / mandy_munkert Ex-"Bauer sucht Frau"-Hofdame Mandy und ihr neuer Freund

RTL / Stefan Gregorowius Mandy und Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Instagram / mandy_munkert Mandy, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

