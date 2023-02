"Schlag den Star": Moritz Bleibtreu vs. Johannes B. Kerner!

Schlag den Star geht in eine neue Runde! Am Samstag ist es endlich wieder so weit und zwei Stars werden in den Ring treten. Dabei müssen sie sich in verschiedenen Spielen gegeneinander behaupten. Moderiert wird wie immer von TV-Ikone Elton (51). Doch welche beiden Promis haben sich dieses Mal den Kampf angesagt? In der neuen Folge von "Schlag den Star" trifft Schauspieler Moritz Bleibtreu (51) auf Moderator Johannes B Kerner (58)!

"Außen harter Moderator – innen weicher Kerner. Wenn ich mit dir fertig bin, weißt du nicht mehr, wofür das B in deinem Namen steht", lautet die Kampfansage des "Knockin’ on Heaven’s Door"-Stars. Doch das lässt der Showmaster nicht auf sich sitzen. "Ich schätze Moritz sehr und ich traue ihm zu, dass er einen hervorragenden 2. Platz belegen wird", kündigt Johannes ProSieben zuversichtlich an.

In der letzten Ausgabe der beliebten TV-Sendung war es zwischen Joachim Llambi (58) und DJ Bobo (55) ziemlich heiß hergegangen. So sehr, dass sich Joachim sogar schlimm verletzt hatte! Im vierten Spiel war der 58-Jährige fies gestürzt, weshalb dieses kurzzeitig sogar abgebrochen wurde. Hinterher verriet Joachim auf Instagram: "Leider habe ich mir drei Rippen gebrochen."

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

Getty Images Johannes B. Kerner bei "Ball des Sports" 2023

ProSieben/Willi Weber Joachim Llambi bei "Schlag den Star"

