Stalker hören nicht auf: Kelly Clarkson zieht aus ihrem Haus

Kelly Clarkson (40) muss weiterhin um ihre Sicherheit bangen! Eigentlich hatte die US-amerikanische Musikerin bereits im Dezember eine einstweilige Verfügung gegen zwei Stalker erwirkt, die sie seit geraumer Zeit in Angst und Schrecken versetzen. Allerdings hören die aufdringlichen Störenfriede auch bis heute nicht auf, die zweifache Mutter zu terrorisieren. Jetzt zog die Sängerin Konsequenzen: Kelly verließ nun sogar vorübergehend ihr Haus!

Ein Insider berichtete jetzt gegenüber Radar Online, dass die "Since U Been Gone"-Interpretin ihr Anwesen in Kalifornien übergangsweise verlassen habe und sich derzeit an einem geheimen Ort aufhalte. "Sie fühlt sich unsicher, weil die Stalker ihr Unwesen treiben", erklärte der Promi-Experte und führte weiter aus: "Sie hat auch schlaflose Nächte wegen der Sicherheit ihrer Kinder."

Während sich Kelly in Sicherheit gebracht hat, versuche die Polizei immer noch, den Stalkern das Handwerk zu legen. "Das LAPD arbeitet hart daran, Kelly zu schützen. Sie führen regelmäßig Kontrollen im Haus durch", betonte der Insider und fügte hinzu: "Außerdem hat Kelly zusätzliche Sicherheitsleute eingestellt, die ständig auf dem Gelände patrouillieren."

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, März 2022

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de