Kelly Clarkson: Einstweilige Verfügung gegen zwei Stalker

Kelly Clarkson (40) konnte einen Sieg einfahren. Die Sängerin reichte im Dezember eine einstweilige Verfügung gegen ihre Stalkerin ein. Doch auch mehrere Wochen nach dem richterlichen Beschluss tauchte die 56-Jährige immer wieder auf dem Anwesen der Sängerin auf. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Dame wiederholt an Kellys Haus vorbeifährt. Das Drama scheint nicht abzureißen: Nun erwirkte sie wieder einstweilige Verfügungen gegen zwei Stalker.

Kelly hat dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen zwei Personen erwirkt, die weiterhin uneingeladen bei ihr zu Hause auftauchten und "Störungen" verursachten. Die 40-jährige "Catch My Breath"-Sängerin erhielt laut TMZ am Donnerstag eine fünf Jahre lang gültige einstweilige Verfügung gegen Victor Fernandez und Huguette Nicole Young. Den angeblichen Stalkern ist es nun untersagt, mit dem Idol-Star oder seinen beiden Kindern in Kontakt zu treten, und sie müssen sich mindestens 100 Meter von ihr entfernt halten. Die beiden Personen sind Berichten zufolge mehrfach in Kellys Haus in Los Angeles aufgetaucht und haben dort für Unruhe gesorgt.

In den vergangenen Jahren hatte die Musikerin bereits eine schwere Zeit: Nach der Trennung von ihrem Ex Brandon Blackstock (46) vor zwei Jahren machte die "Since U Been Gone"-Interpretin einen heftigen Rosenkrieg durch. Seit Anfang des vergangenen Jahres ist die Scheidung offiziell rechtsgültig und die Texanerin wollte eigentlich positiv in die Zukunft schauen.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson, Mai 2022

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

