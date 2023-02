Top oder Flop? Pete Davidson hat sich seinen Kopf rasiert

Pete Davidson (29) flasht mit einer neuen Frisur! Der Comedian hat aufregende Zeiten hinter sich: Nach seiner Beziehung mit Kim Kardashian (42) bandelte er mit dem Model Emily Ratajkowski (31) an. Doch auch diese Romanze fand ein schnelles Ende. Aktuell wird Pete ein Flirt mit der Schauspielerin Chase Sui Wonders (26) nachgesagt. Jetzt hatte er scheinbar Lust auf eine weitere Veränderung: Pete hat sich seinen Kopf rasiert!

Das zeigen jetzt aktuelle Fotos: Beim Verlassen eines Spiels der Knicks wurde der 29-Jährige mit einem frisch rasierten Kopf abgelichtet. Zu seiner neuen Friese trug Pete eine graue Jacke mit einer dazu passenden Jogginghose. Mit bunten Socken und einem weißen Shirt machte der Saturday Night Live-Star seinen entspannten Look komplett.

Was wohl Chase von der neuen Friese hält? Vor wenigen Tagen konnte die 26-Jährige ihre Finger nicht von Pete lassen – das zeigt zumindest ein Video, das TMZ vorliegt: Bei einem Date in den Universal Studios in Hollywood wurden die beiden knutschend auf einer Rolltreppe entdeckt. Bis dato bestätigten die beiden ihre Beziehung allerdings nicht.

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

Splash News / ActionPress Pete Davidson, Comedian

Getty Images Chase Sui Wonders, Schauspielerin

