Baby Nummer zwei: Will Anna Maria Damm noch mehr Kinder?

Anna Maria Damms (26) Familie wächst schon bald um ein weiteres Mitglied! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) erwarten im Moment nämlich erneut Nachwuchs: Nach ihrer vierjährigen Tochter Eliana werden die beiden in wenigen Monaten zum zweiten Mal Eltern. Aber ist Anna Maria und Julians Familienplanung damit abgeschlossen? Jetzt gewährte die Influencerin ihren Fans Einblicke in ihre Zukunftspläne...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Zweifach-Mama in spe jetzt zwei Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie in einem Bikini am Strand posiert – und in der Bildbeschreibung ging sie auf das Thema Familienplanung ein. "Ich werde bei dem Gedanken, dass diese Schwangerschaft voraussichtlich meine letzte sein wird, emotional", betonte die YouTuberin. Sie habe sich ihre Zukunft einfach immer mit zwei Kindern vorgestellt. "Und diesem Traum komme ich immer näher", freute sich die Beauty.

Im Moment genießt Anna Maria aber erst einmal ihre zweite Schwangerschaft in vollen Zügen! "Ich freue mich auf jeden einzelnen Moment mit unserem zweiten Wunder und bin dankbar dafür, dass wir das alles noch mal erleben dürfen", schwärmte die 26-Jährige in den höchsten Tönen.

Instagram / annamariadamm Die Influencerin Anna Maria Damm im Februar 2023

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm im Januar 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Februar 2023

