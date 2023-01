Wow! So groß ist Anna Maria Damms Babybauch jetzt bereits

Anna Maria Damm (26) fiebert auf die Geburt ihres zweiten Kindes hin! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Sie erwartet nach ihrer Tochter Eliana wieder Nachwuchs und durfte sich zudem vergangene Woche nach zehn Jahren Beziehung über einen Antrag von ihrem Freund Julian Gutjahr (26) freuen. Mittlerweile hat Anna bereits die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht: Im Netz zeigte sie nun stolz, wie groß ihr Babybauch mittlerweile schon ist!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 26-Jährige jetzt eine Reihe von Aufnahmen aus ihrem Philippinen-Urlaub. Auf den Bildern posiert Anna in einem lilafarbenen Badeanzug am verregneten Strand von Siargao – und bringt ihren Babybauch dabei perfekt zur Geltung! "Es regnet? Okay, lass uns an den Strand gehen", schrieb die Influencerin dazu.

Im Dezember hatte die Beauty aus Pforzheim im Netz bereits verraten, dass sie nach ihrer Tochter wieder ein Mädchen bekommt. Damit schienen Anna und Juli aber überhaupt nicht gerechnet zu haben. "Als wir das Geschlecht erfahren haben, waren wir beide so verwirrt", hatte sie damals in einem YouTube-Video preisgegeben.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Januar 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, YouTuberin

