Flitzer während Dschungel-Talk: Djamila glaubte an Scherz

Djamila Rowe (55) dachte, sie wird hinters Licht geführt! Die TV-Bekanntheit nahm dieses Jahr am Dschungelcamp teil. Über zwei Wochen hatte sie sich mit der wilden Natur und mehr oder weniger anstrengenden Mitcampern herumgeschlagen. Am Ende lohnte es sich: Die Brünette konnte die Krone ergattern! Im Live-Interview bei "Stern TV" zu ihrem Sieg passierte allerdings etwas Unerwartetes: Zwei verwirrte Zuschauer stürmten auf die Bühne. Die Urwald-Königin dachte, es wäre geplant!

"Ich habe gedacht, dass es sich um die 'Versteckte Kamera' handelt", erklärte Djamila gegenüber Bild. "Ich dachte, dass man testen möchte, wie ich reagiere – aber das war ja echt! So was habe ich noch nie erlebt!", ergänzte sie. Die beiden Studio-Flitzer sind umgehend von Sicherheitspersonal entfernt worden. "Was die beiden wollten, habe ich nicht verstanden", gab die 55-Jährige verwirrt zu.

Das Interesse an der neuen Hoheit des australischen Buschs ist wohl sehr groß. "Die allererste Nachricht war von meiner Freundin, die völlig durchgedreht ist zwischen Jubelschreien und Tränen bei WhatsApp", hatte Djamila bei "Punkt 8" verraten. Außerdem habe sie auch in den sozialen Medien zahllose Nachrichten von Unterstützern bekommen.

