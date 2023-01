Süßes Duo: Kylie Jenner tobt mit Tochter Stormi im Schnee

Kylie Jenner (25) und Stormi (4) sind ein Herz und eine Seele! Die Unternehmerin läutete vor wenigen Tagen pompös das neue Jahr ein. Gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall (27) und ihrem vierjährigen Töchterchen besuchte die The Kardashians-Berühmtheit eine extravagante Silvesterparty. Der Makeup-Mogul verbringt nun auch den restlichen Winter-Urlaub mit seinem Nachwuchs. Im Schnee tobte sich das Mama-Tochter-Gespann so richtig aus!

Auf TikTok präsentierte die 25-Jährige einen kleinen Ausschnitt eines lustigen Wintertages mit Stormi. Der Video-Clip beginnt mit einem Blick auf die dicke Schneeschicht und die bedeckten Bäume. "Wir erleben gerade ein spannendes Abenteuer. Es ist so schön!", rief Kylie. Anschließend hielt die Schwester von Kim Kardashian (42) die Hände ihrer Kleinen. "Es schneit", sagte sie daraufhin. Für einen Adrenalinkick rutschten die beiden anschließend auf einem blauen Schlitten einen kleinen Abhang hinunter, wobei Stormi eindeutig die Zeit ihres Lebens hatte.

Kylies Follower waren von dem niedlichen Video ganz offensichtlich begeistert. Ein Fan schrieb: "Es ist so schön anzusehen, wie doll die beiden Spaß haben. Sie sind so süß." Ein anderer fügte hinzu: "Okay, aber Stormi wird sich für immer an diese Tage mit ihrer Mama erinnern."

Anzeige

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Anzeige

TikTok / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

TikTok / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de