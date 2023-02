Jessica Simpson hatte geheime Affäre mit berühmten Filmstar

Mit wem hatte Jessica Simpson (42) wohl eine geheime Beziehung? Bereits in den 90ern wurde die Sängerin berühmt. Seitdem konnte sie sich nicht nur mit ihrer Musik einen Namen machen, sondern fasste auch in der Filmbranche Fuß. Ihre aufreibende Lebensgeschichte erzählt sie jetzt in ihrem ersten eigenen Buch. Darin enthüllt sie auch ein bisher gut gehütetes Geheimnis: Jessica hatte eine kurze Affäre mit einem Megastar aus Hollywood.

In ihrem Buch "Movie Star: They Always Say They're Single" plaudert Jessica auch über ihr Liebesleben. Dabei enthüllt sie eine pikante Geschichte: 2001 traf sie mit 21 Jahren einen Hollywoodstar, den sie schon als Kind toll fand. "Dieser Megastar, von dem ich als Kind dachte, er sei so heiß, beäugte mich von oben bis unten. Als ob er mich mit den Augen ausziehen würde", erinnert sich die 42-Jährige. Besonders toll sei die Erfahrung aber nicht gewesen. Der Promi habe ihr zwar Komplimente gemacht, aber sie habe sich dabei auch ein wenig herabgesetzt gefühlt: "Ich fühlte mich wie ein Callgirl."

Um wen es sich bei dem Filmstar handelte, verriet Jessica allerdings nicht. Sie gab lediglich einige Hinweise. Unter anderem erklärte sie, dass er so berühmt sei, dass man ihn sogar kenne, wenn man wenig mit Filmen zu tun habe. Als sie ihn 2001 kennenlernte, sei er bereits bekannt gewesen und zu dem Zeitpunkt auch noch anderweitig liiert.

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, 2022

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de