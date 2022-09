Erster Schultag: So groß sind Jessica Simpsons Kinder schon

Jessica Simpson (42) scheint unglaublich stolz auf ihren Nachwuchs zu sein. Seit mittlerweile acht Jahren ist die Schauspielerin nun schon glücklich mit ihrem Mann Eric Johnson (42) verheiratet. Gemeinsam haben die Eheleute drei Kinder, die zwischen 2012 und 2019 zur Welt kamen. Wie wichtig ihr ihre Familie ist, zeigt die Blondine auch immer wieder im Netz: So veröffentlichte sie erst im Juli einige Urlaubsfotos. Anlässlich des ersten Schultags nach den Sommerferien teilte Jessica nun ein neues Foto ihrer Tochter Maxwell (10) und ihres Sohnes Ace (9).

Auf ihrem Instagram-Account postete die Schwester von Ashlee Simpson (37) nun den niedlichen Schnappschuss ihrer beiden älteren Kinder. Auf dem Foto legt die 10-Jährige ihren Arm liebevoll um die Schulter ihres kleinen Bruders. Augenscheinlich sind Maxwell und Ace inzwischen auch ganz schön groß geworden. "Diese beiden hatten einen tollen ersten Schultag! Ich bin so stolz!", kommentierte die 42-Jährige das Foto schlicht. Sie fuhr fort, dass ihr Herz an diesem besonderen Tag voller Liebe sei. "Langsam werden sie erwachsen und stehen auch dazu! Zufriedene Kids", zeigte sich die Mama begeistert.

Unter dem Post brachten dann viele Nutzer ihre Begeisterung über den süßen Schnappschuss zum Ausdruck. So schrieb eine Vielzahl an Abonnenten beispielsweise, dass sie dem Duo ein erfolgreiches Schuljahr wünscht. "Sie sind so gut gekleidet. Gott segne sie" oder "Wunderhübsche Kinder", lauteten weitere entzückte Kommentare der Follower.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Ace Knute und Maxwell Drew im September 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrem Mann Eric Johnson und ihren Kindern Ace Knute, Birdie Mae und Maxwell Drew

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrer Familie im April 2022

