König Willem-Alexander und Máxima gut gelaunt in der Karibik

König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) scheinen die Sonne sehr zu genießen. Das niederländische Königspaar zeigt sich bei offiziellen Terminen und Staatsbesuchen immer professionell und gut gelaunt. Dabei setzen sie meist auf einen dezenten, aber elegant-modernen Look. Zusammen mit ihrer ältesten Tochter Prinzessin Catharina-Amalia (19) besucht das Königspaar nun die niederländische Karibik – und bei dem Trip auf die sonnigen Inseln strahlten Willem-Alexander und Máxima mit bester Laune.

Am Mittwoch machten Willem-Alexander und Máxima zusammen mit Amalia während ihrer fünftägigen Karibikreise einen Bootsausflug auf die Inseln Aruba und Curaçao. Angereist kamen sie auf dem Herrschaftsschiff "Zr.Ms. Holland" und wurden auf Curaçao mit einer großen und bunten Willkommenszeremonie begrüßt. Trotz der tropischen Sonne erschien der gut gelaunte niederländische Monarch in einem beigefarbenen Anzug mit einer gemusterten Krawatte. Seine Frau kombinierte eine dunkelbraune Hose mit weißer Bluse und einer langen Kette. Nur die Thronfolgerin suchte sich ein bisschen mehr Farbe aus: Sie trug eine Bluse mit blauem Blumenmuster.

Einen Tag später besuchten Willem-Alexander, Máxima und Amalia gemeinsam einige Sehenswürdigkeiten der Inseln. Dabei zeigten sie sich in wesentlich bunteren und gewagteren Farben als am Tag zuvor. Vor allem die Königin zog die Aufmerksamkeit in ihrem zitronengelben Kleid auf sich. Doch auch die rote Hose ihrer Tochter schien regelrecht zu leuchten. Willem-Alexander hielt sich dabei allerdings wieder dezent in blauer Hose und weißem Hemd.

MEGA Prinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima und König Willem-Alexander der Niederlande

MEGA Königin Máxima auf Curacao im Januar 2023

MEGA Prinzessin Catharina-Amalia, Königin Máxima und König Willem-Alexander in der Karibik 2023

