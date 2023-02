"Make Love, Fake Love"-Neu-Einzug sorgt direkt für Stress

Jetzt wird's unangenehm. Bei Make Love, Fake Love möchte jeder der Kandidaten das Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen. In der Show geht es darum, das Herz von Yeliz Koc (29) zu erobern. Bislang spielt Max dieses Spiel ziemlich gut – doch er muss sich in Acht nehmen. Es kommen immer wieder neue Männer in die Villa, die Yeliz von sich überzeugen wollen. In der vergangenen Folge kamen Arian und Phillip neu dazu und es gab direkt Stress.

Nachdem Fabio und Max für Yeliz gekocht hatten, kamen die beiden neuen Männer Arian und Phillip rein und gesellten sich zum Essen an den Tisch. Max und Fabio durften dann nur noch die Kellner spielen. "Was sagen eigentlich eure Freundinnen dazu, dass ihr hier sitzt?", provozierte Max. "Wir wollen eigentlich nur mit [Yeliz] essen. Ich weiß gar nicht, was ihr hier macht, ihr könnt ja wieder zur Küche gehen", konterte Arian und sorgte damit für unangenehmes Schweigen und einen weiteren beschämenden Wortwechsel. Das bemerkte auch Yeliz und versuchte die Situation zu entschärfen: "Gar nicht unangenehm."

"Aber du hast sie jetzt alleine gelassen?", fragte Arian Yeliz vorwurfsvoll, nachdem sie von ihrer zehn Monate alten Tochter erzählt hatte. "Ich glaube, jetzt braucht die dich", schob er hinterher. Yeliz war offensichtlich nicht begeistert von dem Kommentar und reagierte schnippisch: "Okay, mach mir ein schlechtes Gewissen."

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

Anzeige

RTL Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / arxian_ Arian, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige

RTL Arian und Phillip bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de