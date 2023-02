Nach Ehe-News mit Taika: Rita Ora präsentiert erstmals Ringe

Rita Ora (32) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Seit 2021 gehen die Sängerin und der Regisseur Taika Waititi (47) gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr häuften sich dann die Gerüchte, dass die beiden Turteltauben den Bund fürs Leben eingegangen sind – offiziell bestätigten sie ihre Hochzeit aber nie. Doch vor wenigen Tagen war es endlich so weit und die Musikerin ließ die Ehe-Bombe platzen. Jetzt präsentierte Rita erstmals ihren Verlobungs- und Ehering – und die können sich sehen lassen!

Das zeigen jetzt die Bilder, die The Sun vorliegen: "Ich zeige zum ersten Mal meinen Ring – ich habe das Gefühl, dass du Teil meiner Beziehung bist [...] Ist das gruselig?", witzelte die 32-Jährige mit Jimmy Fallon (48) in der "Tonight Show". Auch verriet sie, dass sie ihrem Mann bei der Suche nach dem perfekten Schmuckstück unter die Arme griff: "Ich wollte einfach, dass es sich richtig anfühlt, und so habe ich ihn vielleicht in den Laden mitgenommen und ihm genau gezeigt, welchen Ring ich wollte."

Auch erklärte die "Your Song"-Interpretin, dass ihre Liebe zu Taika dazu beigetragen habe, sie zu ihrem neuen Album zu inspirieren: "Ich bin so aufgeregt [...], weil ich das Gefühl habe, dass sich mein Leben in den letzten zwei Jahren so drastisch verändert hat. Die Entscheidung, den Rest deines Lebens mit jemandem zu verbringen, ist eine große Entscheidung und das hat mich wieder zum Schreiben gebracht."

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi in London

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Dezember 2022

