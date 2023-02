"Schwester": Katy Perry schmeichelt Orlandos Ex Miranda Kerr

Sie beweisen wahre Frauen-Power! Katy Perry (38) besuchte gemeinsam mit Miranda Kerr (39), der Ex ihres Freundes Orlando Bloom (46), vor Kurzem eine Gala in Los Angeles und überreichte Miranda den sogenannten "Excellence in the Arts Award". Dass sich die Ex und die jetzige Frau des gleichen Mannes so gut verstehen wie es die Sängerin und das Model augenscheinlich tun, ist natürlich nicht selbstverständlich. Doch die Frauen machen kein Geheimnis daraus. Jetzt widmete Katy Miranda schmeichelnde Worte via Social Media!

Auf Instagram schrieb die "Firework"-Interpretin: "Ich liebte es, meine Lieblings-Australierin und Schwester Miranda Kerr in jener Nacht zu feiern. Glückwunsch für den Award, ich liebe unsere moderne Familienkonstellation." Es scheint, als nehme es Katy nicht für selbstverständlich, dass sie und Miranda sich so gut verstehen. Die Sängerin witzelte des Weiteren: "Ich danke dir auch dafür, mich mit Sellerie-Saft vertraut gemacht zu haben."

Miranda und Orlando waren für insgesamt sechs Jahre ein Paar, bis sie sich 2013 scheiden ließen. Seit 2016 ist Orlando mit Katy zusammen, im August 2020 gaben die beiden dann die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Daisy bekannt.

Getty Images Katy Perry und Miranda Kerr im Januar 2023

Getty Images Katy Perry und Miranda Kerr im Januar 2023

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom auf der "Carnival Row"-Premiere in Los Angeles, 2019

