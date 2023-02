Total niedlich: Jasmin Wagner zeigt sich erstmals mit Baby!

Jasmin Wagner (42) zeigt erstmals ihren Nachwuchs! Die Sängerin hatte im Sommer 2022 voller Freude verkündet, dass sie und ihr Partner ein Kind erwarten. Im November war es dann so weit und das Paar begrüßte seine Tochter auf der Welt. Bisher hat die "Herz an Herz"-Interpretin ihr Baby aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Doch jetzt überrascht Jasmin ihre Fans mit einem niedlichen Clip.

In ihrer Instagram-Story war die 41-Jährige zu sehen, wie sie ein Geschäft verlässt. Im Schlepptau mit dabei – ihr Baby! Das Video zeigt Jasmin, wie sie ihre Tochter in einer stylishen Baby-Trage mit sich trug. Die Kleine war lediglich von hinten zu sehen und schmiegte sich während des Einkaufsbummels an ihre Mutter.

Neben ihrer Schwangerschaft hatte die Brünette Anfang des Jahres weitere tolle Neuigkeiten – Jasmin und ihr Freund werden heiraten! Unter einem Instagram-Schnappschuss, der sie mit ihrem Verlobungsring zeigt, schrieb sie: "Happy New Yeah" und fügte den Hashtags #isaidyes – "ich habe Ja gesagt" hinzu.

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de