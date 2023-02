Wollen Anna Maria Damm und Julian noch vor Geburt heiraten?

Wie steht es um die Hochzeitspläne von Anna Maria Damm (26) und ihrem Julian (26)? Seit rund zehn Jahren sind die YouTuberin und ihr Partner ein Paar. 2018 durften die beiden dann ihre gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen, der nächste Nachwuchs ist bereits unterwegs. Vor wenigen Tagen verkündeten die Turteltauben dann, dass sie sich verlobt haben. Wollen sie nun noch vor der Geburt ihrer zweiten Tochter heiraten? Das verriet Anna jetzt!

Auf ihrem Instagram-Account gab die 26-Jährige ihren Fans die Chance, in einem Q&A Fragen zu stellen – ein Follower wollte wissen, ob sie und ihr Liebster noch vor der Geburt heiraten werden. "Nein... Ich will mir da keinen Stress machen. Ich möchte meine zweite und letzte Schwangerschaft in vollen Zügen genießen", erklärte Anna. Danach wollen sie und Julian mit der Hochzeitsplanung starten.

Auch schwärmte sie in einer weiteren Story auf der Social-Media-Plattform von ihrem Antrag: "Es war einfach nur perfekt. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass Julian so etwas Krasses für mich macht." Für Anna hätte ihr Partner den Antrag nicht "perfekter" machen können.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihre gemeinsame Tochter

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

