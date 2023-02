Astroworld-Partys für Kids: Kylie Jenner bekommt Shitstorm

Ob Kylie Jenner (25) dieses Party-Thema so gut durchdacht hat? In den vergangenen Tagen feierten ihre beiden Kinder Geburtstag. Sowohl für Stormi (5), als auch für Aire (1) machte die erfolgreiche Beauty-Unternehmerin mächtig Wirbel: Sie ließ extra übergroße Nachbildungen der Köpfe ihrer Kids anfertigen, die als Dekoration dienten. Die Gesichter wurden offenbar in Anlehnung an das "Astroworld"-Album-Cover von Stormi und Aires Dad Travis Scott (31) entworfen. Doch nach der tödlichen Massenpanik beim Astroworld-Festival 2021 finden viele Kylies Deko geschmacklos!

Auf Twitter brach nun ein Shitstorm gegen den The Kardashians-Star los: "Wie kann sie nur? Sind ihr die Todesopfer egal oder was soll hier die Botschaft sein? #astroworld", ätzte ein Nutzer gegen Kylie. Ein anderer legte nach: "Kylie macht sich hier über die Astroworld-Opfer lustig, unter denen auch ein Zehnjähriger war, der zertrampelt wurde. Mir fehlen die Worte", ärgerte sich ein anderer. Die 25-Jährige entschuldigte sich bisher nicht für die Aktion.

Travis war nach der Tragödie bei seinem Festival von den Familien der zehn Todesopfer verklagt worden – weil er die Menschenmenge weder beruhigt noch aufgelöst hatte, als die Massenpanik ausbrach. Auch dem Veranstalter wurde eine Teilschuld zugesprochen. Beide Seiten sollen sich aber laut Radar im Oktober 2022 teilweise außergerichtlich geeinigt haben. Wie die Einigung genau aussieht, ist nicht bekannt – die Informationen sind streng vertraulich.

Instagram / kyliejenner Eine aufblasbare Rutsche mit Stormi Websters Gesicht

Instagram / travisscott, David LaChapelle "Astroworld"-Cover von Travis Scott

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott im Mai 2022

