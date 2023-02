Daniel Hartwich und Victoria moderieren wieder "Let's Dance"

Das beliebte Moderatoren-Duo kehrt zurück! Seit 2010 moderierte Daniel Hartwich (44) die Tanzshow Let's Dance. Acht Jahre später stieß Victoria Swarovski (29) dazu und ersetzte die Moderatorin Sylvie Meis (44). Schon bald geht die neue Staffel der beliebten Sendung los. Unter anderem sind Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) und Alex Mariah Peter (25) dabei. Jetzt wurde bestätigt: Auch dieses Jahr werden wieder Victoria Swarovski und Daniel Hartwich "Let's Dance" moderieren!

Auf der Instagram-Seite von RTL wurde bestätigt, dass Daniel und Victoria auch in der 16. Staffel von "Let's Dance" wieder als Moderatoren dabei sind. "Was wäre nur 'Let's Dance' ohne Herrn Hartwich! So ein Naturtalent!", freute sich ein Fan darüber, dass der gebürtige Frankfurter dabei ist. "Victoria und Daniel machen ihren Job sehr gut", meinte ein anderer. Während Daniel die Zuschauer belustige, sorge Victoria für den Wohlfühlfaktor, hieß es weiterhin.



Die Profitänzer freuen sich schon ebenfalls riesig auf die neue "Let's Dance"-Staffel. Auch Renata (35) und Valentin Lusin (35) können es schon kaum abwarten, den Promis das Tanzen beizubringen. "Ich liebe es, wenn die Promis nach 'Let's Dance' sagen, 'Let's Dance' hat einfach unser Leben verändert", schwärmte Renata auf Instagram.

RTL / Guido Engels Die "Let's Dance"-Finalisten 2022

RTL Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren

Getty Images Renata Lusin und ihr Mann Valentin

