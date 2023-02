"Danke Gott": Dwayne Johnsons Mutter überlebt Autounfall

Er kann aufatmen! Für Dwayne "The Rock" Johnson (50) ist Familie das Wichtigste. Umso schockierender war für den "Jumanji"-Darsteller die Nachricht, dass seine geliebte Mutter Ata vor wenigen Tagen einen schlimmen Autounfall hatte. Der Schauspieler wusste für einige Stunden nicht mit Sicherheit, ob Ata überleben wird. Doch jetzt hat er Gewissheit: Sie wird es schaffen. Dwayne zeigt sich auf Social Media dankbar und ehrt seine Mutter!

Via Instagram teilt der 50-Jährige mit: "Danke Gott, dass es ihr gut geht. Engel wachten über meine Mutter, als sie letzte Nacht in einen Autounfall involviert war. Sie wird überleben." Sie habe bereits Lungenkrebs, eine schlimme Ehe, einen Frontalzusammenstoß mit einem betrunkenen Fahrer sowie einen Selbstmordversuch überlebt, schildert Dwayne. Er schreibt: "Sie hat so viel überstanden, dass Engel und Wunder nur real sein können." Man solle seine Mutter und seinen Vater fest umarmen, denn man würde nie wissen, wie lange man sie noch hat, meint der Schauspieler weiter.

Dwayne legt sehr viel Wert auf gemeinsame Familienzeit und möchte jede freie Minute mit seinen Liebsten verbringen. So sorgte er zuletzt auch für den ein oder anderen Lacher, als er sich als Schmink-Objekt für seine Kinder zur Verfügung stellte. Der "Black Adam"-Darsteller hat insgesamt drei Töchter.

Instagram / therock Ata Johnsons zerstörtes Auto

Getty Images Dwayne Johnson, seine Tochter Simone und seine Mutter Ata auf der Premiere von "San Andreas"

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine

