Eric Sindermann hat Josi schon seiner Familie vorgestellt

Er ist den nächsten Schritt gegangen. TV-Star Eric Sindermann (34) erreichte in den vergangenen Jahren immer mehr Bekanntheit durch diverse Reality-TV-Formate wie zum Beispiel Ex on the Beach. Über Instagram hatte er kürzlich seine neue Liebe Josephine Lehmann kennengelernt. Im Januar gab er die Beziehung zu ihr offiziell bekannt und ließ sich einen Tag später sogar schon ein Tattoo für sie stechen. Es ging wohl alles ziemlich schnell – nun hat Eric Josi auch seiner Familie vorgestellt.

Am Mittwoch teilte der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ein Bild auf seinem Instagram-Kanal, das ihn mit Josi, Désirée Nick (66) und seinen Eltern zeigte. Alle fünf schauen superglücklich in die Kamera. Die Aufnahme kommentierte er mit den Worten: "Jetzt gehörst du zur Familie. Wenn meine Eltern und Désirée dich akzeptieren, kannst du nur ein guter Mensch sein." Seine lieben Worte schmücke er mit zahlreichen Herzchen-Emojis und führte sie weiter aus: "Du bist die Frau für die kommenden Jahre. Und vielleicht fürs gesamte Leben."

Doch ist wirklich alles gut bei dem frisch verliebten Paar? Denn am Freitag postete Eric verwirrende Worte in seiner Instagram-Story. "Schade, wenn man so kurz vorher absagt. [...] Vielleicht war es doch zu früh, dir meine Eltern vorzustellen."

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im Oktober 2022

Splash News / ActionPress Eric Sindermann, Sommerhaus-Kandidat 2022

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann mit Eric Sindermann auf der Berlin Fashion Week

