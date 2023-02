Erster Geburtstag: So ausgefallen war Aire Websters Party

Kylie Jenner (25) schmeißt ihrem Spross eine riesige Geburtstagsparty. Am 02. Februar feierte Aire Webster (1) seinen ersten Geburtstag. Zum Ehrentag ihres Sohnes hatte die Unternehmerin schon mit einem süßen Video auf Social Media gratuliert. Doch den Tag nutzte sie auch, um sich eine ausgefallene Partydekoration und ein besonderes Motto auszudenken: Kylie verwandelte ihr Haus zu Aires Geburtstag in ein riesiges Rennfahrer-Paradies.

In ihrer Instagram-Story teilte Kylie ein paar Eindrücke von der Geburtstagsparty für Aire. Neben einer ganzen Menge bunter Ballons, von denen einige die Form von Rennautos haben, organisierte sie ein großes Bällebad und Mini-Rennautos für den Einjährigen. Dazu gab es auch eine Torte in Form eines Autos. Am ausgefallensten scheint aber der riesige aufblasbare Kopf – eine Nachbildung von Aires Kopf – durch dessen Mund man auf einer Straße hindurchgehen kann.

Da Kylies Tochter Stormi (5) nur einen Tag vor ihrem Bruder Geburtstag hat, war auch schon zuvor groß gefeiert worden. Auch hier hatte es einen riesigen aufblasbaren Kopf gegeben: Das Antlitz der Fünfjährigen hatte auf einer bunten Regenbogen-Rutsche gethront. Dazu hatte ihre Mama noch T-Shirt und Pullover gestaltet, auf denen die Namen der Geschwister zu lesen sind. Und auch den Tunnel mit Stormis Kopf hatte es hier gegeben.

Der aufblasbere Kopf auf Aire Websters Geburtstagsparty

Aire Websters Geburtstagstorte, 2023

Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

