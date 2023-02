Katja Krasavices Diss-Track: Jetzt äußert sich Dieter Bohlen

Bei DSDS gibt es in diesem Jahr ordentlich Trubel innerhalb der Jury! Der Auslöser: Dieter Bohlen (68) hatte die Kandidatin Jill Lange (22) während ihres Castings sexistisch beleidigt. Katja Krasavice (26) – die Jury-Kollegin des Poptitans – hatte sich daraufhin gegen ihn gestellt und ihm sogar einen Diss-Track gewidmet. Aber was sagt eigentlich der Musikproduzent zu dieser Spitze? Dieter machte gegenüber 104.6 RTL deutlich, dass er sich den Rap erst gar nicht nicht angehört habe: "Ich habe das nur, sage ich mal, gesehen, dass es so was gibt, aber ich will mir ja nicht den Tag versauen mit so was."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de