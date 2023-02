"Neues Leben": Motsi Mabuse über Zeit als Profisportlerin

Das war wohl eine ganz schöne Umstellung für Motsi Mabuse (41)! Die gebürtige Südafrikanerin ist aus der Jury der beliebten Sendung Let's Dance gar nicht mehr wegzudenken! Vor ihrem Job als Jurorin baute sie sich eine erfolgreiche Karriere als Profitänzerin auf. Mittlerweile hat sie mit dem Leistungssport abgeschlossen. Wie schwierig die Phase der Entwöhnung vom Leistungssport tatsächlich war, verrät Motsi nun!

"Jeder Sportler, jede Sportlerin braucht mindestens zehn Jahre, um sich von dieser Zeit zu erholen", spricht die TV-Jurorin ganz offen in einem Interview mit der Apotheken Umschau. "Man ist als Sportlerin, Tänzerin oder Athletin eine ganz andere Person. Dann hörst du auf und fängst ein neues Leben an", fügt Motsi hinzu. Sich vollständig von seinem Athleten-Dasein zu verabschieden, brauche jedoch Zeit. Das Wichtigste sei für die Tanztrainerin gesund zu sein. "Wenn du gesund bist und dich in deinem Körper wohlfühlst, ist das das Einzige, was zählt", schlussfolgert die 41-Jährige.

Motsis Körper ist immer noch auf Leistung getrimmt. "Mein Körper signalisiert immer: 'Du kannst weitermachen.' Ich muss mir selbst sagen: 'Es reicht, es ist genug.' Wenn ich Sport mache, ist mein Körper sofort da und will leisten, darauf ist er seit Jahren trainiert", erklärt die "Let's Dance"-Jurorin.

Getty Images Motsi Mabuse und Rolfe Schneider bei "Let's Dance" 2010

Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2014

