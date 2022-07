Freund behauptet: Nicole Scherzinger und Thom sind verlobt!

Ob da bald die Hochzeitsglocken läuten? Nicole Scherzinger (44) war aufgrund ihrer On-off-Beziehung mit Lewis Hamilton (37) oft in den Schlagzeilen. Die Pussycat Dolls-Sängerin und der Formel-1-Rennfahrer gingen schließlich 2015 getrennte Wege. Einige Jahre später verliebte sie sich in den Rugby-Spieler Thom Evans (37), mit dem die Beauty seit Anfang 2020 zusammen ist. Mit Thom Evans scheint sie ihr endgültiges Glück gefunden zu haben, denn Nicole ist jetzt offenbar verlobt!

Das nähere Umfeld des Paares verriet, dass die zwei verlobt seien und vor den Traualtar treten wollen. "Sie werden heiraten", teilte ein Freund gegenüber Daily Mail mit. Der Rugby-Star soll vor seiner Liebsten während ihres Europa-Urlaubs auf die Knie gegangen sein: "Das Paar ist gerade von einem Urlaub in Mykonos zurückgekehrt, wo Evans den Antrag gemacht hat."

Die 44-Jährige und der Sportler haben sich 2019 in der Sendung "The X Factor: Celebrities" kennengelernt: Nicole saß in der Jury, während Thom in einer Boyband mit zwei anderen Rugby-Spielern auftrat. Bereits während der Show konnten die zwei die Blicke nicht voneinander lassen und flirteten ungeniert.

Getty Images Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger bei den British Fashion Awards in London, 2014

ActionPress Sängerin Nicole Scherzinger

Instagram / te11 Nicole Scherzinger und Thom Evans im Juni 2022

