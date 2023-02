Sind Chloe Ferry und Johnny jetzt zum vierten Mal zusammen?

Schon wieder? Chloe Ferry (27) ist vor allem durch diverse britische TV-Formate wie Ex on the Beach bekannt. In den vergangenen Wochen machte sie jedoch ebenfalls Schlagzeilen damit, dass sie sich im Dezember vergangenen Jahres zum dritten Mal von ihrem Freund Johnny Wilbo trennte. Eigentlich schien es dieses Mal endgültig zu sein – doch scheinbar falsch gedacht. Chloe und Johnny wurden jetzt wieder zusammen gesehen!

Wie das amerikanische Magazin The Sun berichtete, wurden die beiden auf einer Party von Charlotte Crosby (32) gemeinsam gesehen. Es wurde ein Video veröffentlicht, welches das ehemalige Paar entspannt zusammen zeigt. Ein Insider verriet: "Chloe geht es mit Johnny langsam an. Sie kann ihre Gefühle für ihn nicht unterdrücken." Sie wolle ihn wohl in seinem Leben haben, auch nachdem er sie betrogen habe. "Johnny setzt alles daran, Chloe zurückzugewinnen", wurde weiter berichtet und lässt tatsächlich vermuten, dass Johnny und Chloe wieder zusammen sein könnten.

In einem Interview schien sie im vergangenen Jahr jedoch ziemlich überzeugt zu sein, dass sie erst mal keine weitere Beziehung führen möchte. "Ich möchte gerade einfach nur alleine sein. Ich möchte niemanden um mich herum", erklärte sie im Dezember.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Januar 2023

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im August 2022

Meint ihr, die Beziehung von Chloe und Johnny hält dieses Mal etwas länger? Nein, ich denke nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



