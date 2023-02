Star-Allüren? Diese GNTM-Kandidatin ist bereits siegessicher

Auch in diesem Jahr gehen bei Germany's next Topmodel wieder zahlreiche selbstbewusste Frauen an den Start! Ab dem 16. Februar sucht Heidi Klum (49) im Rahmen ihrer Castingshow wieder nach dem schönsten Mädchen Deutschlands – und für die spannende TV-Reise hat sie sich schon vorab für 29 vielversprechende Kandidatinnen entschieden. Eine Teilnehmerin ist schon jetzt siegessicher: Cassy ist sich sicher, dass sie für das Rampenlicht geboren wurde!

Die 23-Jährige betonte jetzt gegenüber ProSieben, dass sie sich sicher sei, bei GNTM gute Chancen zu haben. "Ich bin geboren, um ein Star zu sein!", verdeutlichte Cassy und fügte hinzu: "Mit meiner selbstbewussten und verrückten Art zusammen mit meinem starken Willen und einer gewissen Lockerheit erreiche ich eigentlich immer das, was ich will." Sie wisse einfach, dass sie für die steile Karriere im Rampenlicht geboren sei.

Auch Heidis Challenges, denen sich Cassy im Laufe ihrer GNTM-Reise stellen muss, stellen offenbar kein Problem für die Hamburgerin dar. "Ich weiß, dass ich die Richtige bin, weil Foto- und Videoshootings sowie Walken, Tanzen und Acting mir einfach liegen", zählte die Studentin ihre Stärken auf.

Getty Images Heidi Klum, Januar 2023

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Teilnehmerin Cassy

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Los Angeles

