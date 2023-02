Süß! Bradley Cooper hält Händchen mit seiner kleinen Tochter

Bradley Cooper (48) ist ein fürsorglicher Papa! Der Schauspieler war vier Jahre mit dem Model Irina Shayk (37) zusammen gewesen. Gemeinsam begrüßten sie 2017 die kleine Lea (5) auf der Welt. Zwei Jahre später war das Glück allerdings schon wieder vorbei. Zuletzt kamen Spekulationen auf, dass es ein Liebescomeback bei den beiden gebe. Ob an den Gerüchten etwas dran ist oder nicht: Mit Töchterchen Lea verbringt Bradley so oder so viel Zeit!

Bilder zeigen den 48-Jährigen mit seinem kleinen Mädchen Hand in Hand durch New York laufen. Der stolze Papa holte die Fünfjährige offenbar von der Schule ab. Das Vater-Tochter-Duo schien die gemeinsame Zeit sehr zu genießen: Bradley kam nicht mehr aus dem Lächeln heraus, während Lea fröhlich hin und her hopste.

Im vergangenen November hatte ein Insider behauptet, dass das einstige Traumpaar darüber nachdenke, es noch ein Mal miteinander zu versuchen. Und nicht nur das! Angeblich wollen die beiden sogar ein weiteres Kind bekommen. Vor allem Irina wünsche sich, dass ihre gemeinsame Tochter nicht als Einzelkind aufwächst.

Backgrid / ActionPress Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea, Januar 2023

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards

NY1/MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

