Verdächtig! Liebes-Comeback bei Cora und Ralf Schumacher?

Finden Cora (46) und Ralf Schumacher (47) etwa doch wieder zueinander? Rund 14 Jahre lang waren die Reality-TV-Bekanntheit und der Rennfahrer verheiratet und haben auch einen gemeinsamen Sohn namens David. Im Jahr 2015 folgte dann allerdings die Scheidung. Böses Blut gibt es zwischen dem Ex-Paar aber trotzdem nicht, wie sie im Netz immer wieder beweisen. Jetzt postete Cora wieder ein Bild mit Ralf – und macht Hoffnung auf eine Reunion!

Via Instagram teilte die 46-Jährige ein Foto, auf dem sie mit ihrem Ex-Mann in die Kamera strahlt. "Glücklich, dass du zurück bist", schwärmte Cora zu dem Schnappschuss. Ob sie damit ein Liebes-Comeback anteasert? Auf Anfrage von RTL erklärte sich die Blondine ebenfalls nur kryptisch. "Ralf und ich haben uns jetzt mehr als drei Monate lang nicht gesehen. Und ja, er hat mir gefehlt", meinte sie.

Doch warum ging ihre Beziehung überhaupt auseinander? Unter anderem habe Cora damals unter dem Rummel um ihre und Ralfs Liebe gelitten und sich nie gut genug gefühlt. "In der Formel 1 gab es nur schöne Frauen. [...] Jeder hat drauf geachtet, was macht sie? Was trägt sie? Das hat mir die Luft zum Atmen genommen", hatte die gebürtige Rheinländerin der der Show Club der guten Laune erzählt.

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

