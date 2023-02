Abseits der Leinwand ist Ashton Kutchers Hauptrolle Vater!

Ashton Kutcher (44) hat klare Prioritäten! Seit 2015 ist der Schauspieler mit seiner Kollegin Mila Kunis (39) verheiratet. Mit ihr hat er zwei Kinder: Töchterchen Wyatt (8) und Sohnemann Dimitri (6). Egal ob in "Voll Verheiratet", "Butterfly Effect" oder als Steve Jobs in "Jobs" – das filmische Repertoire des Amerikaners ist breit gefächert. Jetzt verrät Ashton aber, welche Rolle seine bedeutendste ist!

Auf der Premiere seines neuen Netflix-Films "Your Place or Mine" betont der 44-Jährige im People-Interview: "Ganz oben steht für mich die Rolle, die ich als Vater habe. Es ist die wichtigste meines Lebens." Für die Zeit des Drehs habe es der zweifache Papa sogar arrangieren können, die Produktion nach Los Angeles zu verlegen – damit er seiner Familie nah sein konnte. "Ich habe das Glück, so etwas tun zu können, die meisten Menschen können das nicht", erklärt er weiter.

Nach dem Bekanntwerden seiner Autoimmunerkrankung im Jahr 2022 ist Ashton der Halt seiner Familie wohl besonders wichtig. Auf Bildern aus dem vergangenen Jahr wird deutlich: Die Zeit mit seinen Liebsten scheint dem "Two and a Half Men"-Darsteller ziemlich gutzutun!

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Instagram / aplusk Ashton Kutcher und Mila Kunis im Disneyland, September 2022

P&P / MEGA Mila Kunis und Ashton Kutcher in Los Angeles

