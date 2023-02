Immer noch schwanger: Gina Rodriguez nimmt schon Wetten an

Gina Rodriguez (38) wartet auf ihr Baby. Die US-Schauspielerin erwartet derzeit mit ihrem Partner Joe LoCicero ihren ersten Nachwuchs. An ihrem 38. Geburtstag verkündete sie die frohe Botschaft. Mittlerweile dürfte die Geburt nicht mehr lange hin sein: Als sie sich Ende Dezember 2022 auf dem roten Teppich zeigte, präsentierte sie ihren riesigen Babybauch in einem engen Kleid. Doch jetzt ist Gina immer noch hochschwanger und nimmt sogar schon Wetten an.

Auf Instagram teilt Gina eine Reihe von aktuellen Bildern ihrer großen Babykugel. "Nur ein paar Dinge, die ich in der 40. Schwangerschaftswoche getan habe. Lasst uns ein paar Wetten annehmen, wer zuerst kommt – die TV-Show oder das Baby", scherzt die 38-Jährige. Gemeint ist ihre neue Serie "Not Dead Yet", die am 8. Februar auf Netflix erscheinen wird. Es bleibt also spannend, denn offenbar kann das Baby der Jane the Virgin-Darstellerin nun jeden Tag zur Welt kommt. Ob es noch vor der Serien-Premiere geboren wird, bleibt aber abzuwarten.

Aber auch wenn ihr Baby noch nicht da ist, ist Gina zumindest bestens vorbereitet. Wie sie People erzählte, habe sie jede Menge Kurse besucht. Dank Seminaren über bewusste Elternschaft oder pränatalem Yoga scheint sie bei der Geburt und danach wohl nichts mehr überraschen zu können. Aber auch ihre Freunde konnten ihr schon fleißig Tipps geben.

Gina Rodriguez, Schauspielerin

Gina Rodriguez im Januar 2023

Joe LoCicero und Gina Rodriguez

