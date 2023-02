Nach Josi-Enttäuschung: Eric Sindermann rudert wieder zurück

Eric Sindermann (34) hat überreagiert! Aktuell schwebt er mit seiner neuen Freundin Josi Lehmann im siebten Himmel – doch nun zogen erstmals dunkle Wolken am rosaroten Horizont auf! Im Netz beschwerte sich der Designer öffentlich, dass seine Partnerin ihm spontan für das gemeinsame Wochenende abgesagt hatte und zeigte sich sichtlich enttäuscht von ihr. Doch nun lenkte Eric schon wieder ein.

"Habe die Story von vorhin gelöscht. Ich bin enttäuscht. Aber vielleicht kam der Insta-Post im Affekt und zu schnell", zeigte er sich auf Instagram versöhnlich. Durch seine vorangegangenen schlechten Erfahrungen mit Beziehungen sei Eric einfach "sehr dünnhäutig" geworden und reagiere deshalb direkt so gereizt. "Josi trifft keine Schuld", stellt er noch mal klar. Der 34-Jährige wünsche sich Verständnis für seine Situation.

Gegenüber Promiflash hatte Eric zuvor allerdings Zweifel an der Echtheit von Josis Gefühle geäußert. "Ich habe irgendwie das komische Bauchgefühl, dass Josi nicht zu hundert Prozent das gleiche für mich empfindet", hatte er sich argwöhnisch gezeigt. Vielleicht sei seine Liebste auch nur auf Fame aus und nicht wirklich an dem Ex-Sommerhaus-Kandidaten interessiert.

Wehnert, Matthias / ActionPress Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Instagram / josi.lmnn Josephine Lehmann und Eric Sindermann, Januar 2023

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

