Nur auf Fame aus? Eric Sindermann zweifelt an Josis Gefühlen

Eric Sindermann (34) zweifelt an den Gefühlen seiner Freundin. Der Realitystar machte vor einigen Wochen seine Beziehung mit Josephine Lehmann öffentlich. Nach der Bekanntgabe der Neuigkeiten scheute sich der Ex on the Beach-Kandidat keinesfalls, von seiner neuen Liebe zu schwärmen und zeigte sich mit seiner Partnerin auch schon auf einigen Events. Dies scheint mittlerweile ein wunder Punkt für die TV-Bekanntheit zu sein: Laut Eric hat es Josi nur auf seinen Ruhm abgesehen!

Gegenüber Promiflash lieferte der 34-Jährige nun tiefe Einblicke und räumte ein, dass zwischen den beiden wieder alles im Lot sei. Allerdings legte er im Anschluss nach: "Aber ich habe irgendwie das komische Bauchgefühl, dass Josi nicht zu hundert Prozent das gleiche für mich empfindet. Ich weiß nicht, warum ich das fühle. Manchmal habe ich das Gefühl, sie will lieber auf öffentliche Veranstaltungen als einfach mit mir alleine chillen." Laut Eric sollte seine Liebste dieses Wochenende seine Schwester kennenlernen – doch dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, da Josi abgesagt haben soll.

Vor dem Interview hatte der Blondschopf kryptische Zeilen im Netz veröffentlicht, die er mittlerweile zu bereuen scheint. "Ich weiß auch nicht, ob ich gerade mit der Insta-Story überreagiert habe. Aber habe seit meiner letzten Beziehung krasse Verlustängste." Am Schluss versicherte Eric gegenüber Promiflash: "Wir sind aber noch zusammen, habe gerade mit ihr telefoniert…"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann beim Sommerhaus-Wiedersehen

Action Press / Wehnert, Matthias Josephine Lehmann und Eric Sindermann beim Mates Date Influencer Event auf der Berlin Fashion Week

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

