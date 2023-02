Quoten-Battle im TV? ProSieben stichelt gegen Dieter Bohlen

Auch an ProSieben scheinen die aktuellen Schlagzeilen nicht vorbeizugehen. Dieter Bohlen (68) sorgte aktuell für eine Menge Aufruhr. Der Grund: Der DSDS-Juror beleidigte Kandidatin Jill Lange (22), in dem er die Reality-TV-Bekanntheit im Rahmen der Gesangsshow auf ihr Sexleben reduziert hatte. Ebenso wie viele Fans echauffierte sich auch Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) über die Äußerungen des Musikproduzenten. Auch der Sender ProSieben springt nun auf den Zug auf und kann sich einen Kommentar zu Dieter offenbar nicht verkneifen!

Parallel zu DSDS flimmert am heutigen Samstag Schlag den Star über die deutschen Bildschirme. Kurz bevor Johannes B. Kerner (58) und Moritz Bleibtreu (51) im Duell gegeneinander antreten, teilt ProSieben einen Kommentar via Twitter, mit dem der Privatsender die TV-Fans zum Einschalten motivieren will. "Garantiert ohne den Mann aus Tötensen. Jetzt", hieß es in dem kurzen Beitrag. Mit diesem Seitenhieb ist offensichtlich Dieter gemeint, der zeitgleich zu der beliebten Spielshow auf RTL nach dem nächsten Gesangstalent sucht.

Nach Dieters Aussage, Jill hätte sich im TV bloß "durchnudeln" lassen, erntet Dieter auch von anderen Promis eine Menge Kritik. "Hier kann man leider nichts falsch verstehen oder schönreden. Einfach: unverschämt und pfui", fand Katy Karrenbauer (60) gegenüber Bild. Auch von Claudia Obert (61) oder Micaela Schäfer (39) bekam der 68-Jährige viel Gegenwind.

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Dieter Bohlen

ProSieben/Steffen Wolff Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner bei "Schlag den Star"

RTL+ Dieter Bohlen, DSDS-Chefjuror

