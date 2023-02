Schwere Krankheit: Ashton Kutcher wollte nichts verraten

Ashton Kutcher (44) wollte seine Diagnose eigentlich für sich behalten. Im vergangenen Jahr sprach der Schauspieler in einer TV-Show darüber, dass er an der Autoimmunerkrankung Vaskulitis leidet und froh sei, noch zu leben. Er wollte jedoch nicht, dass die Szene ausgestrahlt wird – aus Angst vor Mitleid. Doch seiner Bitte wurde nicht nachgekommen. Heute sieht er das Ganze dennoch positiv, wie er gegenüber Esquire verriet: "Vielleicht sieht es jemand und denkt sich: 'Oh, das ist hilfreich für mich.'"

