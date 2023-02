Erneut: Arnold Schwarzenegger hat Autounfall mit Radfahrerin

Bei Arnold Schwarzenegger (75) hat es schon wieder gekracht. Der Hollywoodstar gehört zu den gefeiertsten Schauspielern überhaupt. Der gebürtige Österreicher konnte er aber nicht nur in der Filmbranche Fuß fassen, sondern war sogar politisch erfolgreich: Von 2003 bis 2018 war er der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien. Doch in den vergangenen Wochen scheint das Multitalent eher mit anderen Dingen für Aufsehen zu sorgen: Arnold wurde nämlich erneut in einen Autounfall verwickelt.

Augenzeugen berichteten TMZ, dass Arnold Sonntagmorgen in einen Autounfall in Los Angeles verwickelt war. Er soll mit einer Radfahrerin zusammengestoßen sein. Demnach sei sie zwar nicht lebensbedrohlich verletzt worden, soll aber über Schmerzen geklagt haben, weshalb sie in die Notaufnahme gebracht wurde. Zum Unfallhergang ist bisher wenig bekannt, aber eine Polizeiquelle soll bereits verraten haben, dass weder Alkohol noch Drogen im Spiel waren. Auch sei der Crash nicht Arnies Schuld gewesen, weil die Fahrradfahrerin auf der Straße plötzlich auf seine Fahrspur ausgewichen sei. Er soll das beschädigte Fahrrad dann sogar eigenhändig in die Reparatur gebracht haben.

Es ist bereits der zweite Unfall von Arnold in wenigen Wochen. Erst Mitte Januar war der "Terminator"-Darsteller in einen schweren Zusammenstoß auf einer Kreuzung verwickelt gewesen. Dabei war er in den Wagen einer Frau gekracht, die anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

Arnold Schwarzenegger im Juli 2019

Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Arnold Schwarzenegger im Oktober 2019 in London

