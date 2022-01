Arnold Schwarzenegger (74) steht unter Schock. 2018 musste der Schauspieler sich einer Operation am offenen Herzen unterziehen. Bei dieser kam es jedoch zu unerwarteten Komplikationen. Wie der "Terminator"-Darsteller zwei Jahre später bei einer Veranstaltung verriet, wäre er bei dem Eingriff beinahe ums Leben gekommen. Jetzt musste Arnold erneut um sein Leben fürchten – der ehemalige Bodybuilder hatte am Freitag einen schweren Autounfall!

Wie die Polizei gegenüber TMZ berichtete, sei der 74-Jährige in der Nähe von seinem Haus in Brentwood beim Abbiegen über eine rote Ampel gefahren. Daher wird vermutet, dass der gebürtige Österreicher den Unfall versucht hat. Während Arnold offenbar unverletzt blieb, musste die Frau, in dessen Wagen er gecrasht war, ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie ein Augenzeuge schilderte, habe sie stark am Kopf geblutet. Zudem erzählte der Zeuge, dass der Aufprall der beiden Autos so stark war, dass die Airbags ausgelöst wurden.

Ein Vertrauter des Schauspielers teilte dem Nachrichtenportal mit, dass Arnold sehr besorgt um die in den Unfall verwickelte Frau sei. Der 74-Jährige wolle ihr daher einen persönlichen Besuch im Krankenhaus abstatten. Ob Ermittlungen gegen den ehemaligen kalifornischen Gouverneur eingeleitet werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

