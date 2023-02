Jetzt teilt Peter Klein seine Gedanken zum Fremdgeh-Drama

Jetzt meldet er sich endlich auch zu Wort! Im Fremdgeh-Drama um Peter Klein und Iris Klein (55) bezieht jetzt auch der männliche Hauptakteur Stellung. Peter und Yvonne Woelke (41), die beide als Dschungelcamp-Begleitungen im Hotel Versace untergebracht waren, sollen eine Affäre miteinander gehabt haben. Yvonne hat schon alles bestritten – jetzt schreibt sich auch Peter seine Gedanken dazu von der Seele!

In seiner Instagram-Story meint der 63-Jährige: "Ich habe mich jetzt einige Tage nicht gemeldet... bedingt der Situation, in der ich mich gerade befinde, fällt mir dies echt schwer." Der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) berichtet außerdem, dass er mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen im Netz überhäuft werde. "Ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern... der Moment ist allerdings noch nicht gekommen." Er könne außerdem verstehen, dass viele von ihm enttäuscht sind aufgrund der derzeitigen Informationslage.

"Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein", schreibt er und fügt zuletzt hinzu: "In guter Hoffnung sage ich bis bald." Im Hintergrund der Nachricht ist ein bewölkter Himmel im Aufbruch zu sehen.

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de