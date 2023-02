Kleidungsdrama: Laura Maria Rypa erntet Kritik als Neu-Mama

Laura Maria Rypa (27) muss sich aktuell der Kritik ihrer Follower stellen. Vor wenigen Wochen haben die Influencerin und Pietro Lombardi (30) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Seither teilen der Sänger und dessen Verlobte immer wieder kleine Einblicke in den Alltag mit ihrem Sohnemann. Doch neben all der Glückwünsche muss Laura auch viele Tipps und sogar kritische Stimmen über sich ergehen lassen. Laura hat offenbar genug von den vielen Meinungen ihrer Community!

Via Instagram teilt Laura am Samstag einige ernste Worte und wendet sich dabei direkt an ihre Follower. Dabei erklärt sie in ihrer Story, dass sie vor allem nach einem niedlichen Schnappschuss mit ihrem Baby zuletzt eine Menge Kritik erntete. Darauf posierte sie in einem hautengen Einteiler mit dem kleinen Leano Romeo auf dem Arm. "Es gibt so viele Muttis, die sich darüber aufregen, was ich da trage", berichtet sie – immerhin sei der Body für viele Fans viel zu unpraktisch, um ihr Baby zu stillen. "So unnötig. Ich denk mir einfach, warum müsst ihr immer über jemanden urteilen?", fragt sich die frischgebackene Neu-Mama.

Abseits der vielen Meinungen, die aktuell auf Laura einprasseln läuft der neue Eltern-Alltag des Paares jedoch ganz nach Plan. "Power Mami. Sie macht das alles super, wirklich. Wir sind echt ein super Team wirklich", freute sich der "Phänomenal"-Interpret erst kürzlich in einem Instagram-Clip, in dem er und Laura gemeinsam auf dem Sofa entspannen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Baby Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

