Nach "Köln 50667"-Rauswurf: Will Pia Tillmann im TV bleiben?

Was ist Pia Tillmanns (35) Plan nach ihrem Köln 50667-Exit? Die Schauspielerin gehört zu den zehn Darstellern, die die Vorabend-Soap verlassen sollen – im Zuge einer Rundumerneuerung der Serie. Viele Fans haben sich bestimmt schon gefragt, was bei der Kölnerin als Nächstes ansteht: Will sie sich einen anderen TV-Job suchen oder sich vielleicht voll und ganz auf ihre Influencer-Karriere konzentrieren? Immerhin hat sie fast eine halbe Million Follower auf Instagram. Im Promiflash-Interview verrät Pia jetzt, wie es Job-technisch für sie weitergehen soll!

"Ich möchte definitiv im Medienbereich bleiben, weil es mir unglaublich viel Spaß bereitet und ich diesen Job liebe", stellt Pia direkt klar. "Ich bin auch kein Mensch, der ausschließlich Social Media machen möchte." Weiter verrät die TV-Bekanntheit: "Ich hatte bereits einige Treffen und Gespräche mit meinem Management und Produktionsfirmen und ich kann zumindest schon sicher versprechen, dass es für mich weitergehen wird, aber wo genau bleibt momentan noch mein Geheimnis." Aber sie freue sich schon "extrem" auf alle Herausforderungen, die nun vor ihr liegen.

Wann genau wird sie eigentlich bei "Köln 50667" aussteigen? "Mein letzter Drehtag wird der 7. Februar 2023 sein", verrät Pia. "Es ist momentan noch gewöhnungsbedürftig für mich, diesen Druck durch das Drehpensum nicht mehr zu haben – aber es geht mir sehr gut damit: Ich habe wieder Zeit für mich, kann Sport treiben, kann selbst über meine Zeit bestimmen und darüber, was ich damit anstelle und das fühlt sich unfassbar gut und befreiend an."

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

RTL 2 Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, "Köln 50667"-Darstellerin

