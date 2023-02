Neue Dance-Moves: J.Lo probt für bevorstehenden Auftritt

Jennifer Lopez (53) legt sich ganz schön ins Zeug. In unzähligen Filmen, Musikvideos oder auf den Bühnen dieser Welt beweist die Sängerin immer wieder, dass sie tanzen kann. Vor drei Jahren gab die Schauspielerin ihre legendären Dance-Moves beim Super Bowl zum Besten. Auch in diesem Jahr dürfen sich ihre Fans natürlich auf große Auftritte der "Jenny From the Block"-Interpretin freuen. Im Moment studiert Jennifer auch schon fleißig neue Schritte ein!

Wie Daily Mail berichtet, wurde die 53-Jährige am Samstag in Los Angeles bei der Vorbereitung eines bevorstehenden Auftritts gesehen. Auf den Fotos dazu trägt Jennifer ihre Haare in einem lockeren Dutt, während sie mit einem Regenschirm in der Hand Tanzschritte einstudiert. Dabei hat sie ein lockeres Sport-Outfit und Turnschuhe an. Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um die Proben für eine Performance bei den diesjährigen Grammy Awards handeln.

Dass J.Lo all ihre Tanzeinlagen auch in ihren Filmen selbst tanzt, zeigte sie bereits in der Vergangenheit. Zu ihrem Film "Hustlers" meinte sie: "In diesem Film gibt es keine Doppelgänger. Ich habe blaue Flecken und ich habe Fotos gemacht, um es zu beweisen." Für ihre Rolle lernte die Tänzerin damals Pole Dance.

Getty Images Jennifer Lopez bei den MTV Movie & TV Awards im Juni 2022

Getty Images Jennifer Lopez im August 2019

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2013

