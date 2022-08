Olivia Newton-Johns Witwer meldet sich mit emotionalem Post

Olivia Newton-John (✝73) hat eine große Lücke hinterlassen. Die Sängerin verstarb am Montag nach einer jahrelangen Krebserkrankung im Kreise ihrer Liebsten. Die Film- und Musikwelt trauert derweil um den Grease-Star, der mit John Travolta (68) Geschichte schrieb. Aber die britisch-australische Künstlerin hinterlässt auch eine liebende Familie, die um sie trauert: Nun meldete sich Olivias Ehemann nach ihrem Tod mit einem rührenden Post.

Auf Instagram teilte John Easterling einen Schnappschuss mit seiner verstorbenen Frau, der die beiden glücklich lächelnd zeigt. Darunter versuchte der Geschäftsmann, seiner Trauer Ausdruck zu verleihen. "Sie war die mutigste Frau, die ich je gekannt habe. Ihre Bandbreite an echter Fürsorge für die Menschen, für die Natur und alle Lebewesen übersteigt fast das menschlich Mögliche", schwärmte er voller Liebe. Außerdem schrieb er immer wieder, was für eine besondere Art der Liebe die beiden miteinander teilten und welch großen Verlust das Ableben seiner Ehefrau für ihn bedeutet.

In den vergangenen Tagen meldeten sich viele Hollywoodstars und Millionen Fans zu Wort, um ihr Beileid zu bekunden. Dafür bedankte sich John ebenfalls aufrichtig in seinem Beitrag. "Unsere Familie ist zutiefst dankbar für das riesige Meer an Liebe und Unterstützung, das uns entgegengebracht wurde", schloss er ab.

Anzeige

Getty Images Olivia Newton-John im September 2018

Anzeige

Instagram / therealonj John Easterling und Olivia Newton-John

Anzeige

Getty Images John Easterling und Olivia Newton-John

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de