Robbie Williams und seine Frau Ayda haben kaum noch Sex!

Robbie Williams (48) plaudert aus dem Nähkästchen. Im Jahr 2010 schritten der Sänger und Ayda Field (43) vor den Traualtar. Ihre Liebe zueinander krönten die beiden mit der Geburt ihrer vier Kinder Theodora (10), Charlton (8), Beau (2) und Colette. Im Netz stellen die Eltern ihre Liebe mit Schnappschüssen gerne zur Schau, im Bett soll es allerdings nicht so rund laufen: Robbie und Aydas Sexleben ist wohl etwas eingerostet.

Der "Angels"-Interpret befindet sich momentan auf Tour. Während eines Konzerts in Hamburg las der vierfache Vater ein Schild in der Menge, auf dem stand, zu welchem seiner Songs man am besten intim werden solle. "Ich erinnere mich an Sex. Das war etwas, was wir in den Neunzigern gemacht haben", scherzte der Musiker und brachte damit sein Publikum zum Lachen. Laut The Sun habe er später einen Song aus dem Jahr 1999 gespielt, zu dem er dann Sexbewegungen auf der Bühne simulierte.

Auch Ayda hatte darüber in ihrem Podcast "Postcards from the Edge" gesprochen. So habe sie ihr Sexleben als "komplett tot" bezeichnet. Jegliche "körperlichen Bedürfnisse" seien "vollständig von den Kindern ausgelöscht" worden.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Mai 2015

Getty Images Robbie Williams im Dezember 2019

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field

