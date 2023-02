"Beule": Keke Palmer tanzt stolz mit ihrem runden Babybauch

So sehr freut sie sich. Die Schauspielerin Keke Palmer (29) hat im Dezember bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Freund Darius Jackson erwartet. Auch wenn sie sonst nicht viel Privates teilt, verriet sie bereits das Geschlecht des Nachwuchses – es soll ein Junge werden. Und sie zeigt immer wieder, wie glücklich sie darüber ist, schwanger zu sein. Jetzt tanzte sie lediglich in Unterwäsche und präsentierte stolz ihren Babybauch.

Am Sonntag teilte die 29-Jährige auf Instagram ein Reel, in dem sie zu dem Lied "They Dykin" von Lil Boosie abtanzte. Dabei trug sie lediglich einen beigefarbenen BH und die passende Unterhose dazu. Ihre Schwangerschaftskugel stand dabei voll im Fokus und es ist Keke anzusehen, wie glücklich sie über die Schwangerschaft ist. "Guten Morgen, ihr alle! Einen schönen Sonntag von mir und der Beule", kommentierte sie das Video.

In einem Interview mit dem amerikanischen Magazin Page Six hatte Keke verraten, dass sie es kaum erwarten könne, ihr Baby in den Armen zu halten. Dennoch sei sie "sehr aufgeregt, nervös und vor allem neugierig, weil es eines dieser Dinge ist, auf die dich niemand wirklich vorbereiten kann."

Instagram / keke Keke Palmer im Februar 2023

Getty Images Keke Palmer im November 2022

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

